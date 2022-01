Falleció César Ceja, primer productor y figura clave de Mon Laferte en México

Este martes 4 se informó la muerte del mexicano César Ceja, productor que trabajó en la primera etapa de Mon Laferte en México, con una estrecha colaboración en la composición y producción.

Fue la propia artista chilena que comunicó su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales: "Fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos".

"Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con más amor que nunca", agregó la chilena.

César Ceja fue fundamental en la carrera de Laferte en México, al producir su segundo disco "Desechable", lanzado en 2011 y el primer trabajo desde que se radicó en ese país. También co-produjo el siguiente trabajo, "Tornasol" de 2013 , co-escribió algunas canciones de los álbumes "Mon Laferte Vol. 1" de 2015 y "La Trenza" de 2017.