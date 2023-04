Fiscalía inició investigación de oficio contra Cris MJ por amenazas y porte de arma

La Fiscalía de Iquique inició una investigación de oficio en contra del artista urbano chileno Cris MJ, quien este fin de semana exhibió un arma a través de sus redes sociales, amenazando al productor del show que realizó en esa ciudad y que terminó en un duro fracaso económico.

Francisco Lincheo, productor del evento, relató en sus redes sociales que el show fue "el peor negocio" de su vida debido a que apenas alcanzó a reunir nueve millones de pesos, pese a que se había comprometido a pagar al trapero -cuyo nombre real es Cristopher Álvarez- la suma de 30 millones.

El productor contó entonces que "fui con mi socio a rogarle q se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir".

Luego llegó la respuesta de Cris MJ quien, en su cuenta de Instagram, expresó un sinnúmeros de improperios para añadir: "Agradezcan que te hice el evento culiao, sino me hubiera ido pa' España hace cualquier día".

"Los pasamos por el ñate (sic), por donde sea", agregó, mostrando un arma en la transmisión.

Ante esta situación, el fiscal jefe de Iquiqe, Eduardo Ríos, confirmó que "decidimos iniciar de oficio una causa, una investigación, por el delito de amenazas y porte de arma de fuego, el cual está a cargo de la PDI y se está efectuando la denuncia directa por parte del afectado, el productor de este show".

El persecutor indicó que están investigando si tiene autorización para el uso de armas.

En paralelo, el diputado de RN Andrés Celis anunció que presentará una denuncia ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseverando que éste es un hecho "sumamente grave y es mi deber realizar la denuncia correspondiente para que se investigue no solamente el arma mostrada, que no sabemos si es adaptada o de fogueo, pero es un arma y aparenta como tal, sino también que se aclaren sus dichos, ya que este pésimo referente juvenil además alardea de contar con una bóveda de armamentos".

El parlamentario de RN agregó que "la liviandad con la que exhibe el arma y realiza la amenaza es alarmante y da cuenta del clima de impunidad ante el porte y uso de este tipo de elementos actualmente, en un contexto marcado por una crisis de seguridad que estamos viendo en Chile donde la violencia, las armas y el crimen organizado son protagonistas."

Celis denunció a Cris MJ por Ley de Control de Armas, principalmente respecto de los delitos porte ilegal de arma y almacenamiento ilegal, de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la ley 17.798. Además, manifestó su preocupación por lo que incluso puede ser la configuración de una banda armada.

El video en cuestión: