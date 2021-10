Francisca Valenzuela: "Quiero hacer música que conecte con la gente"

Ha pasado casi un año y medio desde el lanzamiento de su alabado disco "La Fortaleza", pero la cantante Francisca Valenzuela ya está lista para su próxima aventura musical.

Esta semana estrenó "Castillo de cristal", el primer sencillo de este nuevo álbum, el primero que la artista trabaja durante la pandemia. "Fue algo orgánico, tenía la fantasía conceptual de que iba a sacar música este año pero no sabía si iba a ser realidad", comentó la cantautora en conversación con Cooperativa.

Este nuevo álbum comenzó a gestarse hace algunos meses cuando Valenzuela comenzó a componer con "montón de energía, un punto de vista y una claridad del concepto". "Con el disco anterior, 'La Fortaleza', como que me destapé y fue el motor que me echó a andar en la música".

Precisamente este trabajo apareció un mes justo antes del inicio de la pandemia en el país, por lo que sus planes de promoción se vieron truncados. "Fue lo que tuvo que ser", reflexiona Francisca Valenzuela, y agrega que "pero siento que fue premonitorio el mensaje de 'La Fortaleza', el tener fortaleza individual y colectiva, el evidenciar las vulnerabilidades o las flaquezas. Tuvo una vida que, si bien no vio los escenarios, siento que hicimos cosas muy valiosas también".

Un tributo a las referencias

Sobre este nuevo trabajo, la chilena adelanta que "hay una línea cohesiva que tiene que ver con el relato y las letras y la persona que está pintando este cuadro" y puntualiza en que "las canciones son distintas y cada una tiene su propio micro mundo. Hay algunas más energéticas o bailables, otras con más piano, otra con más guitarra. Es un mix entre lo sintético y lo orgánico".

En ese sentido quizo incluir a diversas referencias musicales de su adolescencia como Charly García, Talking Heads, Shakira y Alanis Morissette. "Nació un sonido y un punto de vista como especie de homenaje las referencias de los 90 y los 2000 que tan influyentes fueron para mi", explicó.

Sobre las temáticas del álbum Francisca Valenzuela contó que siguen la línea confesional de la mano de un lenguaje habitual en su música: el feminismo. "El feminismo como movimiento social me ha permitido tener el lenguaje más preciso para expresarme no solo en el arte, si no también como ciudadana, de sentirme acompañada y validar esas emociones", indicó.

"Lo que yo quiero hacer es hacer cosas para conectar. Estoy agradecida de continuar en el camino artístico porque muchos colegas no tienen la posibilidad", concluyó la artista nacional.