Francisca Valenzuela y su show vía streaming: Estamos aprendiendo a profesionalizar estos espacios y hacerlos más accesibles

Desde que fue lanzado en enero pasado, Francisca Valenzuela no pudo hacer el lanzamiento oficial en vivo de su álbum "La Fortaleza" debido a la pandemia pero ahora se prepara para hacerlo con un show vía streaming desde Los Ángeles, donde reside actualmente.

El concierto será el 12 de noviembre y será su primera actuación oficial desde marzo cuando participó en el Vive Latino de Ciudad de México. "Me decían cómo van a tocar si hay una pandemia. No lo cancelaron. Uno empezaba a entender la envergadura en ese momento. Vive Latino fue emblemático y un hito, y en nuestra cabeza muy simbólico porque fue la última vez que operamos en esa libertad pre-Covid", dijo Valenzuela a Cooperativa.

"Fue mi cumpleaños ese fin de semana, estuvimos todos juntos y luego nos encuarentenamos y fue como 'cri-cri', '¿qué acaba de pasar?'", agregó la cantante que desde entonces se ha mantenido encerrada en su hogar.

"Siento que en los últimos dos meses he estado con más ganas de crear. Al principio me costaba mucho y estaba muy incómoda, pero luego hice el video colaborativo "La Fortaleza" y ese proyecto me gustó mucho, fue exigente y lo sentí muy coherente y me llenó de energía", expresó la chilena.

Valenzuela no cierra la puerta a un modelo híbrido, que mezcle experiencias en vivo con el streaming post-pandemia. "Creo que nada va a reemplazar la experiencia del 'en vivo', lo sensorial de una actividad cultural, pero sí pueden haber cosas complementarias y estamos aprendiendo a profesionalizar estos espacios y hacerlos más accesibles", dijo.

Y complementó: "Generar un estándar de una industria, porque también hay que pensar en la parte técnica, los que no son artistas, cómo se pueden incorporar al mundo digital. Yo siempre estoy a favor de examinar lo que está pasando, reformular y reformar lo necesario en la medida que puedan aportar a un mayor acceso, mayores condiciones de trabajo y más herramientas".

La actuación del 12 de noviembre desde Los Ángeles será un show único y que variará de la idea original que tenía para este año. "Por primera vez hago 'La Fortaleza' de principio a fin. Y también puedo armar un concierto a la medida del álbum y por única vez, para nada más", afirmó.

"Vamos a mostrar también ciertas cosas que son naturales del proceso de este concierto y esta contingencia, que quizás un espectador no vería regularmente", detalló, "y vamos a estar con las mascarillas posiblemente, quizás, como es en vivo, me equivoque. La idea es mostrar que estoy sola en esto, en el sentido físico".

El show de "La Fortaleza" será el 12 de noviembre a las 21:00 horas y las entradas están a la venta aquí, con valores que parten en $3.500.