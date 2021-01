Frank's White Canvas reagenda concierto de lanzamiento de su disco debut

El dúo nacional Frank's White Canvas reagendó el concierto de lanzamiento de su disco debut, "My Life, My Canvas".

El espectáculo se transmitirá vía streaming el sábado 13 de marzo a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir de manera gratuita a través de la plataforma zappingmusic.com.

Acerca del evento, Karin Aguilera y Francisca Torés detallaron: "está concebido como una experiencia audiovisual para ser disfrutada desde la pantalla por lo que nos planteamos el desafío de llegar más allá de sólo transmitir un concierto, y queremos generar una experiencia completa. Es la producción más grande que hemos realizado hasta ahora. Alcanzaremos límites a los que no hemos llegado antes en cuanto a la complejidad y tamaño del proyecto".

"My Life, My Canvas" se estrenó en plataformas digitales el 13 de noviembre y llegó precedido de los singles "Sleep, Work, Eat", "One by one", "Easy to Forget" y "Nobody Come", cuyos videoclips ya acumulan un total de 400 mil reproducciones. El álbum fue grabado en Londres y contó con la producción del francés Dimitri Tikovoi, responsable por discos de Placebo, The Horrors y Charli XCX, entre otros.