Gianluca estrena mixtape "G LOVE 2": "Transmite muy bien una parte de mí, muy transparente, sin pretensiones"

Este miércoles 12, Gianluca lanzó un mixtape titulado "G LOVE 2", un trabajo que llega con nuevos temas luego de los buenos comentarios que recibió su álbum debut "Ying Yang" en 2019.

Son 11 canciones que fueron creadas en su mayoría entre octubre de 2019 y febrero de este año. "Hay dos que en su 100% y algunos detalles fueron hechos en pandemia", dice Gianluca a Cooperativa.

"G LOVE 2" fue creado en medio de la gira de 'Ying Yang', con paradas en Madrid y Canadá, y cuenta con la participación de nombres como Tommy Boysen, Young Cister y Ramriddlz, y la producción de Pedro LaDrogra y Limabeatz. "Sin elegirlo y sin pensarlo tanto, veo la lista de canciones y sus colaboraciones, y es como si hubiesen sido elegidos minuciosamente, con pinzas", expresa el cantante de trap.

"Este mixtape en general fue muy directo, fue un proceso donde no hubo vuelta de pensarlo mucho. Tiene que ver con el ímpetu de crear en el estudio y luego al producirlas me guío por la vibra inicial", dice sobre la creación de este trabajo en el que asegura se sintió más cómodo

"Nada lo pensamos mucho, como sí pasó en 'Ying Yang'", dice Gianluca, "ahí está la diferencia entre un disco y un mixtape. Hago esa diferencia que puede ser media abstracta porque en el mixtape el concepto es más abierto, no hay una línea conductora tan rígida como lo hay en un disco, que tiene que tener un concepto. Para mí 'Ying Yang' cumple con todo lo que quería hacer en un disco".

Y agrega: "En un mixtape no tengo mucho en la cabeza, las cosas fluyen como cuando recién empecé a hacer música. Por eso esto cierra un ciclo porque conecta con todos los proyectos anteriores".

En cuanto a la lírica expresada en "G LOVE 2", afirma que en este nuevo mixtape "tiene que ver con al amor de una forma más abierta. Es más explícito, más sexual, tiene otro mundo también. Llevo cuatro años haciendo música, he ido creciendo, mis ideas van cambiando y no me cierro a una temática".

Para ejemplificar, Gianluca dice que el tema "Banana", parte de este mixtape, "es más explícito de lo que estaban acostumbrados a escuchar desde 'Ying Yang'. 'G LOVE 2' transmite muy bien una parte de mí, muy transparente, sin pretensiones, sin nada".

Finalmente, Gianluca dice que esta pandemia "aceleró las cosas" en cuanto a la industria musical y que se pueden abrir más plataformas. "Quiero mucho tocar en vivo pero que todos estemos en la misma hace que sea menos terrible. Eso hace tener un sentimiento colectivo", expresa.