Ginette Acevedo y Julio Zegers son nombrados por SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales anunció a los cantantes Ginette Acevedo y Julio Zegers como Figura Fundamental de la Música Chilena del año 2022.

Basándose en criterios como la trayectoria, trascendencia y relevancia en la música local, la entidad decidió nombrar a dos artistas de manera inédita y sorpresiva.

"Las deliberaciones del Consejo en torno a la definición de la Figura Fundamental de la Música Chilena son siempre muy profundas, y esta vez no fue la excepción. Tuvimos una conversación muy enriquecedora que terminó confluyendo en esta decisión muy inusual y que ninguno de nosotros en principio se esperaba, como fue la de escoger a dos figuras como fundamentales", explicó Rodrigo Osorio, presidente de SCD.

Tanto Ginette Acevedo como Julio Zegers tienen algo en común: ambos ganaron el Festival de Viña del Mar. Por su parte, Acevedo lo hizo con el tema "La Torcacita" en 1971, mientras que Zegers lo consiguió en 1970 con "Canción a Magdalena" y en 1973 con "Los Pasajeros".

"Me honra infinitamente recibir este premio y es maravilloso que pase justo ahora, ya que coincide con este mes en que estoy celebrando mis 60 años de vida artística, una carrera linda y coronada con muchos éxitos, tanto aquí en Chile como en el extranjero", dijo Ginette Acevedo al recibir el galardón de SCD.

En tanto Julio Zegers se confesó "muy impresionado", ya que "me ha tocado que me pasen cosas que no pensaba jamás que me iban a pasar, y una de ellas es ésta. Cuando veo a quienes han sido figuras fundamentales antes, me emociona mucho que me hayan nombrado a mí también".

El Premio Figura Fundamental de la Música Chilena es entregado cada año por SCD, y desde su instauración en 1988 se ha alzado como uno de los reconocimientos más importantes del sector musical en nuestro país. Artistas como Jorge González, Cecilia, Los Jaivas, Palmenia Pizarro, Lucho Gatica, Patricio Manns, Margot Loyola y Vicente Bianchi, son algunos de los que han recibido la distinción.