Javiera Mena busca reivindicar la normalidad de la palabra "lesbiana"

La cantautora chilena Javiera Mena quiere reivindicar la normalidad de la palabra "lesbiana" a través de su trabajo artístico, como en las presentaciones de ayer miércoles y de este domingo en la celebración del Orgullo en Madrid.

En entrevista con Efe en la capital española, Mena explicó que ella siempre ha sido abierta con su sexualidad, tanto en su arte como en su vida personal, porque pretende inspirar a otras personas a salir del clóset y destacar el rol de la mujer en el movimiento LGBT.

"Me gusta decirlo de manera sutil con mis videos, pero día a día me he dado cuenta de que es necesario reivindicarlo y decirlo a viva voz porque siguen pasando cosas muy terribles como asesinatos con alevosía a lesbianas, también agresiones", afirmó.

Aunque consideró que la sociedad "cada vez es más abierta", la cantante opinó que "lesbiana" es un término que "a mucha gente le suena feo" a diferencia de "gay", que evoca al arcoíris y a la parte más aceptable del movimiento.

"Entonces para mí es súper importante ponerle esa magia que tiene la palabra (lesbiana), que para mí es preciosa, y decirlo una y otra vez porque la verdad yo soy la primera que lo dice en mi país y faltan muchas mujeres por que lo digan", manifestó.

La chilena, que prepara un nuevo material para el año próximo, aseguró que con su carrera y activismo ha abierto camino a otras artistas, pues fue la primera latina abiertamente homosexual en presentarse en el festival de Coachella.

Por eso, y por su participación en el Orgullo de Madrid, se considera una representante de la comunidad LGBT de Latinoamérica, donde también participó en la marcha de Ciudad de México. "La verdad que es súper simbólico. Aparte de toda la labor que uno hace al año, el orgullo significa el punto, el centro también y la celebración. Es un carnaval. Así que sí me siento representante", indicó.

Cómo responder a la creciente fuerza de la ultraderecha: "No lo sé, pero la estoy buscando"

Mena criticó al Gobierno de Sebastián Piñera por no aprobar el matrimonio igualitario, pues a ella le gustaría adoptar un niño o una niña chilena.

Admitió que todavía no sabe qué pueden hacer las minorías sexuales para contrarrestar la creciente fuerza de la ultraderecha, que en Chile personifica el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

"Es una pregunta que me estoy haciendo. ¿Cómo responder a esto y cómo dar un respeto mutuo? Porque creo que ya se está haciendo como un cansancio esta cosa de violencia con violencia, pero mi respuesta es no lo sé, pero la estoy buscando", dijo.

Aun así, comentó que los chilenos aceptan cada vez más la diversidad sexual, como muestra su éxito y el de Daniela Vega, actriz trans de la multipremiada película "Una mujer fantástica", con quien se siente "muy unida" y hasta comparte fecha de nacimiento. "Cada día me siento mucho menos identificada con las instituciones y más con fe en la comunidad, con lo que pasa en la comunidad, en la familia", mencionó.

La cantautora enunció como artistas LGBT que inspiren su trabajo a Elton John, el cantante colombiano Esteman, el mexicano Juan Gabriel y a Chavela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense.

De hecho, expresó que se siente muy cercana a México desde que visitó el país en 2007, pues tiene un público fiel que se identifica mucho con su música, pues además de Juan Gabriel, cita como influencias musicales a Julieta Venegas y Café Tacuba.

También declaró que es un reto mantener su esencia y reinventarse en una industria musical dominada por el reguetón y el género urbano.

"Desafiante poder hacer algo diferente en un mundo donde, en todo sentido, todo es muy capitalista. Entonces todo busca las grandes ventas y la música ya cayó en eso. Tú ves los artistas que tienen los grandes números y es una cosa impresionante", reflexionó.