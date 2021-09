Joe Vasconcellos: "Es dramático cuando un colega te dice que vendió sus instrumentos"

El músico Joe Vasconcellos estrenó su nuevo sencillo "Que no decaiga", una nueva "vieja" canción, que le permitió salir del estado de incertidumbre producido por la pandemia.

Así lo aseguró en conversación con A Última Hora en Cooperativa, donde presentó de manera exclusiva su nuevo tema. "No era un momento de hacer canciones, yo agarraba la guitarra y no podía hacer nada, me recordaba mucho al terremoto del 2010", dijo el artista sobre cómo enfrentó el primer año de la pandemia.

Sin embargo apareció esta composición que hizo 22 años atrás y que, por diversos motivos, nunca había visto la luz. "Creo en el destino porque la canción estuvo esperando su momento. Fue un reencuentro hermoso", agregó.

Junto a eso, Vasconcellos reveló que está colaborando en un proyecto junto al colectivo La Patogallina: "Eso fue muy estimulante. He vuelto a lo mío, a hacer canciones. Este tema fue como un sacudón, no podía estar en este estado de incertidumbre", sostuvo.

Respecto de las dificultades económicos que azotan a la industria musical, el cantante de "Mágico" vio positivamente la reapertura de espacios para shows ya que "es necesario ese intercambio de energía", aunque adelantó que "no hay que volverse locos".

"Mañana aparece otra cepa y nos cierran de nuevo. Hay que ir de a poquito, con consciencia. ¿Cuánto músico está trabajando en otra cosa? Cuando un colega te dice que ha tenido que vender sus instrumentos es dramático. Tenemos que tratar de mantener vivo esto, es nuestra resistencia cultural ante toda esta locura", puntualizó.