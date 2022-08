José Alfredo Fuentes y sus hijos fuera del matrimonio: si hay que pedir disculpas, las pido

El cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes fue el invitado en el último programa "De tú a tú" en Canal 13, donde abordó parte importante de su vida sentimental, incluyendo los 2 hijos que tuvo fuera del matrimonio, a los que conoció cuando ya eran adultos.

De Sara supo en 1985, cuando la entonces joven de 18 años llegó a los estudios de televisión donde Fuentes grababa el programa "Éxito".

"Fue una sorpresa, me vine a enterar 18 años después. Nos hicimos re amigos, fuimos a tomar once ese día, la seguí viendo", recordó en conversación con Martín Cárcamo.

Luego, en 2007, otro joven fue a verlo. Se trataba de Jaime, de 36 años: "Abro la puerta y entra un cabro igual a un primo mío. Le dije 'No me digai nada, voh soi hijo mío'", recordó.

Sobre cómo afectó a su familia, el "Pollo" recordó: "La gracia de tener experiencia y cumplir años es que no tienes reparos en enfrentar las cosas tal como son (...) si hay que pedir disculpas a alguien las pido, y no sólo por eso, también por otras cosas que me han pasado en la vida".

Su separación, pero sin divorcio

El cantante también recordó cuándo conoció a Isabel Trías, con quien se casó tras 3 años de pololeo: "La encontré tan diferente al resto de la gente. Su inocencia, su ingenuidad, su naturalidad amorosa", indicó.

Con Trías tuvo 3 hijos, y luego de 31 años juntos, se separaron el año 2000, porque "decidí que necesitaba estar solo, porque estaba pasando momentos angustiantes, no me sentía bien. Hablé con Isabel y los niños y me tomé un tiempo. Me fui de casa con lo puesto".

"No estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos, me sentía mal conmigo mismo. Les dije que era necesario hacerlo porque era importante, lo había estado pasando mal desde hace bastante tiempo", agregó, reconociendo que "ella lo pasó bastante mal, fue un duro golpe el que le di, me da mucha lata haberlo dado porque yo me casé pensando en que era para toda la vida, con una mujer excepcional como ella y con una familia tan hermosa que era espejo para los demás amigos que teníamos".

Sin embargo, y pese a que tuvo dos parejas luego, nunca se divorció, porque "nunca me pude separar absolutamente".

"Primero me fui a la casa de un amigo, después arrendé un departamento, y fue pasando el tiempo. Nunca me compré otro departamento, pensaba inconscientemente que podría volver a mi casa, siempre tenía un pie puesto allá (...) la mayor parte del tiempo que no estoy en mi casa, estoy en casa de Isabel. Hemos viajado juntos, los niños al lado. No somos pareja estable, pero si algo le pasa a ella, ahí estoy yo, si algo me pasa a mí, ella está. Sigue siendo la mujer más importante (...) lo paso muy bien, me siento protegido por ella y ella también por mí. Nos necesitamos el uno al otro", remató.