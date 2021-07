Los Ángeles Negros harán show presencial en México en el año más triste de su carrera

Los Ángeles Negros ha atravesado por dolorosas pérdidas en la pandemia con la muerte de dos miembros, pero a pesar del dolor ofrecerán un concierto póstumo a manera de homenaje en Ciudad de México.

El baterista Luis Astudillo falleció en 2020 a causa de coronavirus y a principios de este 2021 falleció Mario Gutiérrez, el director, fundador y primera guitarra de la banda chilena radicada en México.

El próximo 28 de agosto Los Ángeles Negros se presentarán de manera presencial en la Arena Ciudad de México, un concierto que se plantea como homenaje al grupo y a a Astudillo y Gutiérrez.

"No es una celebración, no es algo que me hubiera gustado hacer, pero lo planeamos en las oficinas y lo conversamos y Mario y Luis se merecen este homenaje desde adentro de su grupo, desde la familia", dijo el vocalista Jhonny Antonio a EFE.

El show incluirá la participación de bandas como Los Dandys, Marco Di Mauro, Los Pasteles Verdes y Los Terrícolas, entre otros.