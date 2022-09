Los "Viking Five": el particular nombre que recibió la banda de Coquimbo en despacho televisivo

Una de las bandas más populares de Chile, Los Viking 5, fue parte de las fondas del Parque O'Higgins pero dentro de la organización le dieron otro nombre.

En un despacho para Chilevisión Noticias, Felipe Esbir, director ejecutivo de las fondas en el recinto santiaguino, daba detalles del evento dieciochero.

Al hablar sobre la parrilla de artistas, mencionó al conjunto de cumbia de Coquimbo como los "Viking Five", lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

En este momento los Viking Five interpretan su más grande éxito "I am from Coquimbo and I come singing" https://t.co/A6ak5emRe0