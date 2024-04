Marcianeke apunta a su ex manager por millonaria deuda de arriendo

Tras la violenta irrupción de tres sujetos armados a la casa donde vive, Marcianeke se defendió y responsabilizó a su ex manager de la millonaria deuda que se le acusa en materia de renta.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, el intérprete de "Dímelo Má" abordó las acusaciones hechas por el arrendador, quien apareció este lunes en la vivienda asegurando que el cantante le debe más de $14 millones.

"El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos", partió explicando Matías Muñoz, nombre real del exponente del género urbano.

"Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cagó (sic) con una cantidad bastante grande de plata, luego que pasó eso me pasó todas las deudas que debe. Él me dejó todas las deudas para que me hiciera cargo yo", continuó explicando.

En este contexto, el ex de Ignacia Michelson señaló que el padre de su ex representante fue quien firmó el contrato de arriendo, asegurando también que "pagamos todo lo que teníamos que pagar (...) lo único es que yo recibí a una persona que llega a apuntarme con una pistola y yo no tenía idea de lo que pasaba".

"Nosotros estamos moviendo las cosas para poder irnos", declaró Muñoz, afirmando haber sido amenazado a través de mensajes por el dueño del inmueble. "Tenemos los registros, incluso ayer cuando vinieron los Carabineros íbamos a mostrar los mensajes y él los borró, menos mal que tenemos respaldo", declaró el cantante.