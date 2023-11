Marcianeke habló tras ausencia en show benéfico de Bomberos: "Me parte el alma"

El cantante urbano Marcianeke sacó la voz tras la polémica generada por su ausencia en un evento benéfico organizado por un Cuerpo de Bomberos del sur del país.

El intérprete era una de las grandes atracciones de un encuentro musical que se iba a llevar a cabo en la localidad de Nacimiento, el cual tenía como objetivo recaudar fondos.

Sin embargo el Cuerpo de Bomberos de Nacimiento anunció poco antes del espectáculo que Marcianeke no podría presentarse "netamente por problemas técnicos con el avión que trasladaría al equipo completo al lugar del evento".

Más tarde un representante de Bomberos explicó que el cantante había tenido problemas con un jet privado y aseguró que sus argumentos eran "puras mentiras". Además exigieron que Marcianeke reembolsara el 50% del monto pagado, el cual llega a los $4 millones y medio.

¿Qué dijo Marcianeke?

A días del incidente Marcianeke respondió a través de sus redes sociales asegurando que "estamos haciendo las gestiones para hacerles la devolución (del dinero a Bomberos), les pido mil disculpas".

"De verdad, no piensen que no quería ir. Me parte el alma ver cómo juzgan sin saber. Estoy haciendo lo posible para remediar la situación. Perdón", concluyó.