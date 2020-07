Mon Laferte confirma grabación en cuarentena: "Hasta ahora, es mi disco favorito"

La chilena Mon Laferte, radicada en México, reveló que está en pleno proceso de grabación de su próximo álbum, el que ha compuesto en plena pandemia.

En entrevista con la radio KEXP de Seattle, la cantante dijo que al principio del confinamiento sentía que "no me salía nada. Como que sentía que por fin tenía tiempo libre y lo quería aprovechar pero no, estaba bloqueada".

Sin embargo, afirmó que el encierro y la cuarentena "era una nueva vida que tenía aceptar, abrazar y que no va a durar poco (no sé cuánto durará esto), lo abracé y como que me relajé".

"No habla necesariamente de pandemias pero sí tiene mucho de esta cosa nostálgica de la soledad, del aislamiento en general", expresó la chilena.

"Siempre escribo canciones pero ahora siento que me conecté con un sitio especial y creo que este álbum nuevo, hasta ahora, es mi disco favorito. Tengo muchas ganas de que la gente lo escuche", dijo sobre el trabajo sucesor de "Norma".

La cantante también se refirió a los que sucede en Chile. "Creo que ha tomado muy malas decisiones el gobierno pero eso ya lo sabíamos", dijo.

"A Chile le ha tocado duro. Espero que cuando pase todo esto, se retomen las votaciones y el plebiscito porque tiene que cambiar de raíz. Eso es lo que tiene que pasar, un cambio mucho más profundo", expresó.