Myriam Hernández comienza gira de conciertos con 11 fechas en Estados Unidos

Un espectáculo completamente renovado es el que está preparando Myriam Hernández para su encuentro con el público de toda América. A las fechas de Chile y Estados Unidos, se sumarán conciertos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana, las que muy pronto se estarán dando a conocer.

Con un staff de más de 24 personas, entre músicos, coros, sonidistas, productores y técnicos, además de tecnología de punta e innovadoras atmosferas y escenografías, la cantante romántica condensará su trayectoria en un show que incluirá sus nuevas canciones y todos sus grandes éxitos.

Se dará inicio a Sinergia Tour, el viernes 8 de octubre en el Teatro William M. Mortensen Hall, que ubicado en The Bushnell en Hartford, Connecticut y con una capacidad para 2.800 personas, recibirá por primera vez a Myriam Hernández. Al día siguiente, la artista se presentará en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey, donde siempre ha realizado conciertos sold out, para continuar, el domingo 10, en el icónico Teatro NYBC en Westbury, New York, que tiene la característica de ser un espacio con público en 360º.

Luego, el lunes 11 de octubre, festivo en Estados Unidos por el Día de la Raza, Myriam Hernández realizará su show en The Beacon Theatre, en Broadway, New York, para trasladarse al otro día a la hermosa ciudad universitaria de Boston donde cantará en el Lynn Memorial City Hall.

Continuará su gira por las ciudades de Reading en Pensilvania (Teatro Santander & Performing Arts Center el 16 de octubre); Washington DC (Warner Theatre el domingo 17); Miami (James L Knigt Center el 22 de octubre); Tampa (Straz Center el 23 de octubre); Atlanta (ATL Colliseum el 24 de octubre) y San Juan, Puerto Rico (Coca Cola Music Hall el 30 de octubre de 2021).

Mientras se confirman más fechas en el resto de América, en Chile, Myriam Hernández realizará su concierto el sábado 11 de junio de 2022 en el Movistar Arena. La primera preventa de entradas, que se realizó el 15 de marzo, se agotó en sólo un día, sin embargo continúan los precios especiales de la segunda preventa en el sistema puntoticket.com.