Myriam Hernández recibirá Premio a la Excelencia Musical: "Me han dicho que es mucho más importante que ganar un Grammy"

La cantante chilena Myriam Hernández será homenajeada por la Academia Latina de la Grabación, a cargo de los Latin Grammy, con el Premio a la Excelencia Musical en noviembre próximo.

Hernández conversó con "Una Nueva Mañana" de Cooperativa sobre este reconocimiento que fue concretado tras una votación del consejo directivo y que se entregará el próximo 16 de noviembre.

"Me han dicho que es mucho más importante que ganar un Grammy. A estas alturas de mi carrera es un reconocimiento que viene a consagrar el trabajo que he hecho y el sueño que he tenido desde pequeña", dijo en conversación con el programa de Cooperativa.

La voz de "Huele a Peligro" aseguró que este premio es parte de los tres momentos más importantes de su carrera, junto con su primera actuación en un escenario y con su debut en el Festival de Viña.

Asimismo, afirmó que la ceremonia de entrega "me han dicho que es una de las más lindas que se dan durante la semana en Las Vegas. Hay videos en los que muestran toda tu vida. Estoy en eso de elegir el vestido, quiero que sea muy lindo y a la vez minimalista, sencillo y glamoroso".

Además descartó que cante en la ceremonia de su premio: "Lo que hacen es que uno disfrute, sin cantar. Que hablen de ti y se muestren videos. No se ha hablado de cantar, mejor porque estaré tan nerviosa".