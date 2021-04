Nuevos sonidos: Bianca Cristina, Javiera Rosselot, Dolezall, Los Necesarios y Geraldine Thenoux

Bianca Cristina lanzó "Monstruos", un nuevo sencillo y que sigue en la línea de su debut, "Sí, Si Es Contigo", con un pop que incluye algunos sonidos sintetizados, además de la usual propuesta guitarra-bajo-batería.

Dolezall, tras un sencillo y un EP, ahora lanza su primer disco, "Look At The Distance", que al ritmo de heavy metal y hard rock recorre líricamente temáticas históricas, mezcladas con las vivencias familiares de su líder y compositor, Carlos Dolezal.

Los Necesarios conjugan bolero, balada y rock, y lo plasman en su tercer sencillo "Lo Que Dicen", producido por el Tomo Como Rey Jaime Salva,

Geraldine Thenoux lanzó su segundo sencillo, "Les fenêtres de Nice", que contó con la producción de Cuti Aste y que busca consolidar a la intérprete, luego de la buena acogida a su canción "Manifiesto del alma", en que colaboró el Kevin Johansen.

Javiera Rosselot estrenó su tercer sencillo "Bring It Back" tras ser parte por más de una década de la banda Aflora.