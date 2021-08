Paloma Mami, la primera chilena y latina en lograr Disco de Oro en Estados Unidos con un álbum debut solista

Con solo meses de haber sido lanzado, "Sueño de Dalí" de Paloma Mami logró un hito en la industria musical chilena gracias a la certificación alcanzada en Estados Unidos.

El trabajo de la chilena logró ser Disco de Oro en Estados Unidos, la primera artista nacional en lograrlo en ese territorio con un trabajo debut y en solitario, siendo también la primera artista latina en conseguirlo.

"Gracias, gracias, gracias. A todos quienes fueron parte de este proyecto. A mis fanáticos que me bancan y a todos que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí", dijo la artista en redes sociales.

Según la información, "Sueño de Dalí" ha superado las 260 millones de reproducciones en plataformas de audio y video desde su publicación en marzo pasado.

