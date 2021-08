Presidente SCD y ensayo clínico: "No solo se requieren reglas, también un cambio cultural y de actitud"

El presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, Rodrigo Osorio, entregó detalles sobre el ensayo clínico que realizarán el próximo 19 de agosto y aseguró que la iniciativa "no solo requiere de reglas, si no que también de un cambio cultural y de actitud".

En conversación con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el cantante de Sinergia indicó que con este especial concierto buscan "abrir espacios para todas las artes y el espectáculo chileno" a raíz de "una crisis muy profunda" que ha experimentado el sector que "va a demorar años en recuperarse".

"Los voluntarios de este ensayo están abriendo caminos a la música chilena. Esto no solo requiere de reglas, si no que también de cambio cultural y de actitud. Cuando uno es solidario y hablamos de la vacunación, no solo hablamos de autocuidado, si no que de responsabilidad con el entorno. A una persona le puede incomodar una mascarilla, pero se puede dar cuenta de que si esto anda bien se abren puertas a la música chilena", enfatizó.

El show se realizará en la sala SCD Plaza Egaña con un aforo para 200 personas y con la banda Chancho en Piedra como protagonista. "Hay mucho que enseñar, que aprender y mucho de compromiso. Por eso estamos pensando en Chancho en Piedra y en su gente y en la Universidad de Chile como respaldo científico. Hay que mostrar un compromiso y una responsabilidad", sostuvo Osorio.

Los asistentes, que deberán inscribirse en el sitio web de la SCD, se someterán a un examen PCR un día antes del evento y 8 días después de este.