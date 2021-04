Sitio de los Grammy destacó a Paloma Mami: "Está poniendo a Chile en el mapa"

Tras una semana del lanzamiento de su disco debut, Paloma Mami dio a una entrevista al sitio oficial de los Grammy.

En la entrevista, se racalca como la intérprete está "poniendo a Chile en el mapa" gracias al álbum "Sueños de Dalí".

"Han sido dos años de construcción. Todo lo que elegimos para el disco fue simplemente natural. Estaba como 'sí, esta ve en el álbum seguro'. Tenía un buen presentimiento", sostuvo, al ser consultada sobre la presencia de canciones como "For Ya", "Mami" y "Goteo".

En la extensa entrevista, se le preguntó sobre el trabajar con productores nominados al Grammy como Hit-Boy y El Guincho.

"Siempre he estado súper metida en todo. Siempre que me gusta una canción, me gusta ver quién la produjo. Estoy interesada en eso porque me gusta trabajar con gente con la que nunca lo he hecho y que tiene un sonido especial que me llama la atención", afirmó.

Finalmente, habló sobre su éxito, como ser la primera chilena en firmar con Sony y los grandes números que cosecha en las plataformas digitales.

"Siento que solo estaba esperando a que se pusieran las piezas en el rompecabezas y ahí despegar. Estoy muy bendecida de que haya sucedido como sucedió. Siempre se trata de logros y de tener la esperanza de obtener más y de batir más récords, y así poner a Chile aún más en el mapa", sentenció.