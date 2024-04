Soulfía lamenta "ninguneo" de sus colegas mujeres al pedir colaboración musical

La artista musical chilena Soulfía afirmó que no ha tenido respuesta de sus colegas mujeres a quienes le ha escrito para una posible colaboración.

En el programa 1 vs 1 de Twitch, Soulfía dijo que "hay muchas artistas a las que les escribí, pues me encantaría colaborar. Artistas que son compañeras, que no están en un nivel inalcanzable, pero no me han respondido".

"Quizás no les interesa o quizás yo no soy lo suficientemente popular", lamentó la artista cuyo nombre real es Sofía Walker.

"El día de mañana yo puedo tener tres millones de oyentes y me van a decir que sí, pero eso para mí ya no vale", expresó.