Soulfia y el éxito del género urbano: "Que Chile esté en el mapa...me parece que ya era hora"

Tras presentarse en la inauguración de Sunset Mirador, un ciclo gastronómico y musical en la previa de Lollapalooza 2023, a realizarse en los Mall Costanera Center y Alto Las Condes, hablamos con Soulfia sobre éxito de la música urbana chilena a nivel mundial y la irrupción de las mujeres en el género, su aparición en Times Square y otros hitos de su carrera.

Sofía Walker, nombre real de la artista, irrumpió en la escena nacional en 2019 con "Toda la noche" y ha colaborado, hasta el momento, con artistas como Denise Rosenthal, Cease y Natalino, con quienes reversionó "Desde que te vi", además de cantar "Sin Despertar" en vivo con Kudai durante sus shows en el Club Chocolate.

"Fue una experiencia increíble, es icónico, me encantó ser parte de eso. Obviamente acepté al toque", dice Soulfia con entusiasmo, agregando que "aprender de las personas que estaban detrás es algo muy importante y también que ellos aprendan de nosotros".

La intérprete de "Heavy" ha logrado además un importante hito en su carrera: llegar a Times Square en dos ocasiones.

"Todavía no lo asimilo, como que a veces, no sé, no lo puedo creer", confiesa. "Es Nueva York, es el Times Square, es como un sueño hecho realidad. Además, pasó más de una vez, entonces es muy loco. Pero feliz de haber podido representar a las mujeres chilenas en un cartel enorme".

La cantante, que ha mezclado con el paso del tiempo géneros como el soul y R&B con el trap y reguetón, también se refirió al éxito de la música urbana chilena a nivel mundial.

"Creo que es como darle una oportunidad a la gente joven. Me encanta todo lo que sucede con la música urbana", dice Walker, reconociendo que plataformas como Instagram y TikTok han ayudado a lograr este éxito. "Creo que a nivel mundial, que Chile esté en el mapa...parece que ya era hora. Pensé que este día nunca llegaría, bacán que están poniendo los ojos acá, porque hay mucho talento en este país".

Además, la joven de 25 años habló de la irrupción y empoderamiento de artistas femeninas dentro del género, asegurando que: "falta muchísimo más por conquistar de parte de nosotras, las mujeres. Nunca se va a terminar esta lucha constante contra el machismo, creo que nos deberíamos unir un poquito más o quizás los hombres por ahí", confiesa al respecto, añadiendo que espera "estar aquí todavía para ver a las mujeres triunfar".

La artista, que ha estado presente en festivales como Lollapalooza y Fauna Primavera, adelantó un poco sobre su participación en el Festival Chilean Wey, revelando que está "muy feliz por eso, habrá varios artistas y una segunda edición en Conce, yo amo Conce. Me encanta ir para allá, es muy bacán", anticipando que "se viene nuevo vestuario, vienen nuevos colores, nuevas visuales" y prometiendo "un aún show más sólido".