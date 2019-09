Tito Fernández regresa con show: "Mis amigos me dejaron de lado, los pocos que tenía"

Este sábado 7 de septiembre, Tito Fernández realizará un show junto a Jorge Yáñez y Pedro Messone, en el que será su primera aparición sobre un escenario desde que se conocieran las acusaciones de abuso en su contra.

El cantautor se presentará en el Teatro Caupolicán en lo que define como "volver al ruedo" en palabras a El Mercurio. Fernández fue denunciado en septiembre de 2018 de liderar una secta y de acoso sexual y violación a una serie de mujeres.

"No estoy acusado de nada, esto todavía está en etapa de investigación de la PDI", dijo el músico al diario, junto con responder afirmativamente si el medio artístico lo dejó de lado: "Sí, sobre todo mis amigos, los pocos que tenía".

Finalmente, "El Temucano" dijo: "No tengo miedo a que me funen (en el show del sábado), porque eso nunca me ha sucedido".