Tito Fernández sobre acusaciones de violación: Existieron relaciones sexuales consensuadas

Tito Fernández, el músico conocido como "El Temucano", acudió este martes a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, para declarar a propósito de las acusaciones de acoso sexual y violación que hizo una serie de mujeres.

El músico permaneció en el lugar por más de cuatro horas y si bien en un principio se negó a hablar con la prensa, una vez terminado el trámite contó detalles de su conversación con la policía.

"Conversamos un rato largo y aclaramos muchas cosas. En primer lugar, que no había una secta, porque no se condice con ninguno de los requisitos que necesita una secta. Aquí la gente iba a la reunión y se devolvía a su casa; no se capturaba a la persona, ni eso", señaló Fernández, además de recalcar que "no hubo amenazas".

Consultado por sobre qué le diría a las mujeres que lo han acusado, "El Temucano" indicó que "la verdad es que no sé qué decirles, porque no sé por qué me denunciaron".

"Ese fue el error que cometí y que estoy pagando muy caro. Lo reconozco: existieron las relaciones sexuales consensuadas (...) Nada de ritos. Esta es una cuestión de tipo personal no más, ese fue mi error. A ese nivel, a llegar a tener una relación sexual, hombre-mujer, adulto, consensuado. No hay maldad aquí. Para nada".

"Nunca hubo entre nosotros nada negativo o feo, o de enojos o cosas así. Para nada. Entonces, no puedo explicarlo", complementó.

SIN PLAZOS

Más tarde, la comisario Marcela Silva también se refirió a la declaración de Fernández, allí sostuvo que "recepcionamos una investigación por el delito de violación, donde se encuentra imputado don Humberto Baeza (nombre real de Fernández)".

"Se están revisando todos los antecedentes, para poder esclarecer los hechos denunciados por las víctimas", explicó, aclarando que la causa aún no ha sido judicializada, por lo que el músico permanece sin ser formalizado.

Dentro de las próximas diligencias a realizarse están "estamos realizando toda la investigación, para poder empadronar y tomar declaración a testigos. La finalidad nuestra como Policía de Investigaciones es poder esclarecer los hechos denunciados".

Por el momento, son tres las denuncias que pesan en contra de "El Temucano", aunque la investigación partió por la presentación de una querella. No hay plazos establecidos para las indagatorias de la PDI.