Vesta Lugg reaccionó entre lágrimas a burlas por poco público en su show: "Es difícil ser cantante"

El pasado viernes, Vesta Lugg abrió el show de Emilia Mernes en el Movistar Arena, recibiendo varias burlas en redes sociales debido al poco público frente al que actuó.

"Va a empezar el telonero y está lleno. Nunca había visto tanta gente aquí en el Movistar Arena", dijo con sarcasmo una de las personas que registró el momento.

Ahora, la exBKN compartió su reacción al vídeo viral a través de su cuenta de TikTok,

"Fue muy heavy porque había poquita gente ese día en el Movistar, estaba abriendo para Emilia. Hay un par de vídeos viralizándose, burlándose de que había poca gente y los que estaban gritaban caleta porque fue uno de los primeros shows que hice del que me siento orgullosa", aseguró la cantante.

Posteriormente, mostró que había recibido un café con una felicitación el vaso, rompiendo en lágrimas al enseñarlo: "Es difícil ser cantante, es difícil partir en algo que desconoces y hacer las cosas como de 0 y cambiar tu rumbo a los 28 años", expresó conmocionada.

"A la persona que me escribió esto y a quienes cantaron mis canciones en el Movistar, gracias por bancarme. Celebren la valentía en vez de tirarla pa abajo, la persona que hizo ese vídeo me imagino que lo tenía la intención de hacerme llorar pero burlarse de la valentía ajena no lo recomiendo", sentenció Lugg.