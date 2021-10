Vicente Cifuentes sobre la migración: "Nunca ha habido una mirada integradora"

El cantante Vicente Cifuentes acaba de estrenar "Peregrino", el segundo sencillo de su próximo disco, cuyo tema central es la migración.

La salida del tema coincide con la actual crisis migratoria que se vive en el norte de Chile y que, según el músico, se produce en parte porque "nunca ha habido una mirada integradora con los procesos migratorios".

"Por un lado el señor Piñera aparece invitando a venezolanos a venir a Chile, y por el otro dice no tener capacidad para recibirlos a todos, eso sin contar la cantidad de procesos burocráticos qué hay que hacer para migrar, con los que por cierto hay que cumplir", indicó el cantante a Cooperativa, y agregó que "jamás pueden hacernos perder la dignidad, pues siempre que migramos, lo hacemos para estar mejor".

El artista recordó también su tiempo como migrante en República Dominicana, donde vivió una parte de su infancia y adolescencia. "Tuve la suerte de caer en un país amable y generoso, tanto así que me hicieron uno más de ellos desde el primer año de vida tropical. Mis inicios en la música están allá, me comprendo como compositor desde mis maestros y amigos dominicanos, es un país muy familia", sostuvo.

"Nunca me sentí mal por no pertenecer, al contrario, siempre me hicieron sentir que el color que yo aportaba era también parte de una gran nación en movimiento", complementó Vicente Cifuentes.

La canción será parte de su disco "Las grabaciones de México", un trabajo que literalmente grabó en el país norteamericano y cuya salida se retrasó debido a la pandemia. "Aún me impresiono de esta posibilidad única al menos en mi historia como músico, es poco común que a un artista chileno le pase algo así", dijo Cifuentes sobre esta placa.