Volvió a hacerle el "tony": Marcianeke repitió atraso en circo del Tony Caluga

La relación entre Marcianeke y el circo del Tony Caluga volvió a romperse luego de que el cantante urbano nuevamente no llegara a una actividad en conjunto.

Todo partió en enero cuando Marcianeke llegó atrasado a un show en la carpa del circo y se comprometió a reprogramar una nueva fecha para el pasado viernes 4 de febrero en Quillota.

Para esa actuación que se había reagendado, Marcianeke y el circo arreglaron una actividad: fotografías del cantante con las personas que estuvieran comprando entradas el miércoles 2.

Sin embargo, la voz de "Que pasa" no llegó a la instancia y el circo, a través de su representante Abraham Lillo, decidió cancelar el show del viernes 4. "Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable", dijo Lillo a El Observador de Quillota.