Inglaterra y Corea del Sur se fusionaron a través de las súper agrupaciones Coldplay y BTS, y juntos escribieron el tema "My Universe", producido por Max Martin y que será parte del siguiente disco de los británicos "Music Of The Spheres", que tiene fecha de estreno para el 15 de octubre. El video oficial de la canción estará disponible "próximamente", según los autores de "Yellow".

