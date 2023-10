"Nadie sabe lo que va a pasar mañana" de Bad Bunny: Estreno y colaboraciones confirmadas

Un gran revuelo generó el cantante Bad Bunny tras anunciar sorpresivamente el lanzamiento de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", su sexto disco de estudio.

A través de sus redes sociales, y usando una campaña estilo mafioso, "Don Benito" confirmó el estreno del esperado álbum para los próximos días.

El disco está compuesto por 23 canciones, incluyendo las ya conocidas "WHERE SHE GOES" y "Un Preview" en las que canta en solitario. Sin embargo una de las mayores interrogantes son las colaboraciones que incluirá el LP.

Al respecto han surgido varios rumores sobre los potenciales artistas que acompañarán al reggeatonero en esta esperada obra musical.

Entre ellos están Peso Pluma, Rosalía y SZA, entre otros. Además, recientemente se rumoreó sobre un featuring entre el puertorriqueño y la cantante estadounidense Taylor Swift.

Colaboraciones de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

Hasta el momento se han rumoreado las apariciones de los siguientes artistas:

RBD

SZA

Rosalia

Peso Pluma

J Balvin

21 Savage

Milo J

Mora

A$AP Rocky

Dei V

Young Mikko

Taylor Swift

Frank Ocean

Anuel AA

¿Cuándo se estrena "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"?

Según confirmó el propio Bad Bunny su nuevo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" estará disponible en plataformas digitales desde las 00:00 horas de este viernes 13 de octubre.

Tracklist de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

Por ahora este es el tracklist confirmado del próximo disco de Bad Bunny: