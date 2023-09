Nickelback habló del odio que han recibido durante décadas: "Todos nos odiaban"

Desde su surgimiento a mediados de los 90 hasta la fecha la popular banda candiense Nickelback ha sido materia de discusión en Norte América.

¿Son buenos o malos? Esa es una de las interrogantes que ha rondado al cuarteto durante décadas. Porque pese a ser la banda de rock más exitosa de Canadá con 50 millones de copias vendidas (sí, más que Rush), el grupo también es un constante objetivo de memes y burlas en internet.

Hace unos días los miembros de Creed, encabezados por su cantante Chad Kroeger, estuvieron en el Festival de Cine de Toronto presentando "Hate to Love: Nickelback", un documental que explora la historia de amor y odio de la que ha sido protagonista la banda.

Los descargos de Nickelback

"Nadie toma una guitarra para convertirse en la banda más odiada del mundo y la verdad es que no se siente para nada bien. Todos odiaban a la banda, así que también nos odiaban a todos", explicó el guitarrista Ryan Peake en el certamen.

Por su parte Mark Kroeger, bajista y hermano de Chad Kroeger, recordó que las burlas se basaban principalmente en la música del grupo y en el cabello de su hermano. "Él es muy sensible, así que cuando todo esto empezó a ocurrir lo afectó mucho", detalló.

En tanto el baterista Daniel Adair recordó la vez que Chad Kroeger explotó contra un grupo de fans durante una gira. "Le gritaban 'jódete' cuando lo veían manejando", explicó.

Finalmente el cantante de "How you remind me" reflexionó que "yo toco las canciones de Nickelback para sus fans, no me interesa ganarme a nadie más".