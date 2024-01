Nicki Minaj se negó a cantar uno de sus grandes éxitos: "Es estúpida"

La rapera Nicki Minaj sorprendió a sus seguidores al negarse a cantar uno de sus más grandes éxitos durante una fiesta en bísperas de Año Nuevo en Miami.

Luego de cantar un par de versos de "Starships", perteneciente a su segundo álbum "Pink Friday: Roman Reloaded", la trinitense interrumpió abruptamente la música para expresar su desagrado por esta.

"Ya no interpreto esta canción. No me gusta, ¿qué quieren que haga?", dijo la cantante al público, calificando al tema de 2012 como una "canción estúpida" y continuando con el show.

No es la primera vez que Minaj se refiere a su disgusto por el tema que pasó 31 semanas en el Hot 100 de Billboard, ya que en 2020, durante una sesión de preguntas y respuestas con Pollstar Live, reveló "odiar" el tema.

"Odio 'Starships', es como 'ew, ¿Starships?'", dijo en dicha ocasión. "Me pregunto: '¿Por qué hice eso? Realmente lo pienso cada vez que la escucho", añadió.