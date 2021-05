Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Pixies, Devo y Faith no More encabezan cartel de Riot Fest en Chicago

Uno de los eventos más importantes que regresará con shows en vivo será el festival Riot Fest que se realizará en septiembre en Chicago y que presentó su cartel completo.

Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Pixies, Devo, Faith no More, Mr. Bungle, Sublime with Rome, Dinosaur Jr., Gogol Bórdelo y Best Coast son parte de los nombres que estarán presentes en el festival, que en 2020 debió cancelar su edición debido a la pandemia.

El festival se realizará entre el 17 y 19 de septiembre en el Douglass Park de Chicago, ciudad que comenzará a retornar con eventos masivos. De hecho, la próxima semana se debería anunciar el cartel de Lollapalooza que fue autorizado para fines de julio.