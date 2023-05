"Nineteen Elevnn", hijo de JC Rodríguez y Fran García Huidobro tuvo su primer show en solitario

"Nineteen Elevnn", el hijo de Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro tuvo su primera presentación musical en solitario este jueves.

Jardín Mallindkrodt recibió a Joaquín Rodríguez, que comenzó su show a eso de las 22:00 horas con dos bailarinas en escena y frente a más de 100 personas.

El músico cantó más de 10 temas y hasta se emocionó en el escenario.

"En el género hay mucha comunidad. Yo puedo no venir de abajo y tengo muchos amigos que sí y no nos importan los prejuicios. En este mundo no existen, hay mucho amor y respeto", contó el joven a LUN.

"Todo es de mucha emoción, vengo a disfrutarlo, porque le ha costado. La música siempre ha sido su sueño hasta ahora que hemos tratado de pavimentar su sueño para que juegue en la liga de todos sus compañeros sin que él esté con otras regalías", agregó JC Rodríguez.

Por su parte, García-Huidobro dijo que lo ha "acompañado a cantar en municipalidades, bares y este es el primer show solo. Hemos hecho que haga camino largo, porque para él hubiera sido mucho más fácil usarnos y queremos que parta de abajo".