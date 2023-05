"No estoy sorprendido": Niall Horan responde a Harry Styles sobre reunión de One Direction

Durante el episodio final de "The Late Late Show", James Corden consultó a Harry Styles sobre una posible reunión de One Direction, afirmando que "nunca diría nunca".

"Si hubiera un momento en el que quisiéramos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos", respondió el intérprete de "Daylight".

Niall Horan se refiere a los dichos de Styles

Ahora Niall Horan, compañero del tres veces ganador del Grammy en la famosa boyband, fue consultado al respecto, revelando que "no está sorprendido" frente al interés ante un posible regreso y que es una pregunta que le hacen a diario.

"No sé sobre eso, no lo hemos hablado", confesó el músico irlandés a ET Canada, añadiendo que, de llegar a concretarse, todos lo sabrán.

Sin embargo, el intérprete de "Flicker" respaldó las palabras de Styles: "Estoy de acuerdo con Harry, digo lo mismo que él dijo", sentenció.

El grupo formado en 2010, integrado por Styles, Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, que dejó el grupo en marzo del 2015, anunció un "break" de 18 meses a finales del mismo año.

Sin embargo, los exparticipantes de "The X Factor" se han enfocado en sus carreras como solistas durante estos años, dificultando la ansiada reunión que esperan sus fanáticos.