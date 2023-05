¿No hay retiro? Elton John volvería a los escenarios tras gira de despedida

Elton John se encuentra en las últimas fechas de la gira "Farewell Yellow Brick Road", anunciada en 2018 como su despedida de los escenarios. Sin embargo, el británico expresó recientemente que, tras finalizar el tour, podría no retirarse del todo.

Si bien el intérprete de "Your Song" dijo a Mirror que no volvería a salir de gira, ya que estas "ahora son agotadoras para mí y me alejan de mi familia y mis hijos", adelantó que tiene intenciones de regresar para presentarse en vivo.

"Puede que haya un concierto inusual...", adelantó el músico de 76 años, dando esperanzas a sus seguidores que no han podido asistir a sus shows.

La gira, que incluye una presentación en el festival Glastonbury y que finalizará en Estocolomo, Suecia, el 8 de julio, ha batido varios récords en ventas, convirtiéndose a inicios de este año en la gira más taquillera de la historia según Billboard.