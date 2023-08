Noel Gallagher muestra su intención de colaborar con miembros sobrevivientes de Los Beatles: "Pagaría por estar ahí"

No es un secreto que Oasis, extinto grupo exponente del britpop haya basado sus éxitos y estilo conforme a su inspiración con The Beatles, y ahora Noel Gallagher comentó su sueño de armar una banda con los sobrevivientes.

Hace poco, el Oasis mayor, quien lleva su buen tiempo citando al legendario cuarteto, reveló recientemente que "definitivamente se uniría a un supergrupo" con Paul McCartney y Ringo Starr.

Para el líder de The High Flying Birds, según comentó al tabloide The Mirror, "no sé si empezaría uno", explicó. "¿Con quién me gustaría estar en un supergrupo? Podría estar en una banda con [Paul] Weller y podría estar en una banda con Johnny [Marr], fácilmente", comentó.

El año que Noel Gallagher y Paul McCartney grabaron un tema de "The Beatles"

Es que Noel no es ajeno a sus mayores influencias. En 1995, Noel Gallagher colaboró con Macca y Paul Weller para grabar una versión del clásico de los Beatles "Come Together", mientras que Stella McCartney celebró un dueto con Noel.

Así, Gallagher, quien ha mencionado anteriormente que el cuarteto está "un nivel por encima" en cuanto nivel cultural, añadió al citado medio británico que "tocar el bajo... Ringo y Macca sería increíble.

"Imagínate estar en una banda con Ringo y Macca. ¿Quién cantaría? Todos. Pagaría por estar en ella. Ponme con [el promotor] Harvey Goldsmith", agregó.