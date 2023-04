¿Nueva música a la vista?: Aseguran que Adele lanzará su nuevo álbum este año

Lejos de su tradición de esperar unos años para estrenar un álbum, Adele estaría lista para lanzar nueva música durante este 2023.

Según afirmó una fuente a The Sun, la intérprete de "Set Fire to the Rain" habría escrito su nuevo LP durante su residencia en Las Vegas y podría estar listo para ser lanzado a finales de este año.

"Algunas canciones se grabaron antes de la pandemia, por lo que Adele trabajó en ese disco por mucho tiempo. Desde entonces su vida se ha cambiado totalmente", señaló un cercano a la británica al medio.

Además, la fuente agregó que el impacto de Rich Paul en su vida, agente deportivo y prometido de la cantante, con quien mantiene una relación desde 2021, se ha visto reflejado en su música, asegurando que su nuevo material discográfico será "más positivo y alentador".

"Ha pasado de tocar fondo a estar locamente enamorada y quiere que el mundo lo sepa. Su música refleja eso y el próximo álbum será el más optimista de todos. Ya no será la reina de las baladas desgarradoras por mucho más tiempo", sentenció.

De publicar su nuevo LP, la ganadora de 15 premios Grammy rompería su tradición de desaparecer durante unos años antes de volver a la escena musical, con una pausa de 6 años entre sus álbumes "25" (2015) y "30" (2021).