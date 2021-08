Nueva York ordena que actividades de entretención serán solo para vacunados contra el Covid-19

La ciudad de Nueva York requerirá un comprobante de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a todos los lugares de entretenimiento bajo techo, así como también restaurantes y gimnasios, anunció este martes el alcalde Bill de Blasio.

"Si no estás vacunado, desafortunadamente, no podrás participar en muchas cosas. Si quieres participar plenamente en nuestra sociedad, tienes que vacunarte", expresó De Blasio.

Esta medida es la primera que toma una ciudad importante con respecto al acceso a lugares a personas vacunadas, sumándose algo ya anunciado por los teatros de Broadway semanas atrás que que requerirán vacunas tanto para el público como para el personal al menos hasta octubre.

La medida informada por el alcalde De Blasio comenzará a regir el 13 de septiembre.

