Nuevo disco de David Hasselhoff tendrá cover a Bowie y colaboración con íconos rockeros

David Hasselhoff lanzará un nuevo álbum musical lleno de covers y de sorpresas este 27 de septiembre, llamado "Open Your Eyes".

Entre otras, hay canciones como "Heroes" de David Bowie (con versos en alemán), "Sweet Caroline" de Neil Diamond, o la alegre "Sugar Sugar".

El actor y cantante estadounidense tendrá colaboraciones con Al Jourgensen de la banda de metal industrial Ministry; el grupo de synthpop A Flock of Seagulls; James Williamson, de The Stooges; el guitarrista de Billy Joel, Steve Stevens; y Tracii Guns de L.A. Guns, entre otros.

01. Open Your Eyes (feat. James Williamson)

02. Head On (feat. Elliot Easton)

03. I Melt With You (feat. Steve Stevens)

04. Lips Like Sugar (feat. A FLOCK OF SEAGULLS)

05. Heroes (feat. Tyler Bates)

06. Here I Go Again (feat. Tracii Guns)

07. Jump In My Car (feat. Todd Rundgren)

08. Rhinestone Cowboy (feat. Charlie Daniels)

09. If You Could Read My Mind (feat. Ava Cherry)

10. Sugar, Sugar (feat. Steve Cropper)

11. Mit 66 Jahren (feat. Patrick Moraz)

12. Sweet Caroline (feat. MINISTRY)

13. That's Life