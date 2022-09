El ascenso, estrellato y marginación por parte de la industria de la controvertida cantante irlandesa Sinéad O'Connor será examinado en el documental "Nothing Compares", dirigido por Kathryn Ferguson. El filme, que se estrena el 7 de octubre, acentúa su bullada presentación de 1992 en el Saturday Night Live, donde rompió una imagen del Papa Juan Pablo II. "Me encontré con un artículo sobre familias que habían tratado de presentar denuncias contra la Iglesia por abusos sexuales, y que estaban siendo silenciadas. Básicamente, todo lo que me habían enseñado a creer era mentira", explicó en la narración, mirando hacia atrás a sus 55 años.

