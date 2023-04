"Nunca diría nunca a eso": Harry Styles no descarta una posible reunión de One Direction

El cantante Harry Styles entregó una luz de esperanza a los fanáticos de One Direction al abrir la posibilidad de una futura reunión de la que alguna vez fue una popular boy band.

Durante la edición final del programa "The Late Late Show" de James Corden el jueves, Styles leyó la determinante pregunta durante un segmento del capítulo: "Sí o no, ¿habrá una reunión de One Direction? Ocurrirá alguna vez?".

"Me temo que no es una pregunta de sí o no", respondió. "Creo que nunca diría nunca a eso. Si hubiera un momento en el que quisiéramos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos".

Disuelto en 2015, el pasado grupo británico compuesto por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson encendió alarmas al esparcirse el rumor que se presentarían en esta última edición del programa del comediante y presentador.

Sin embargo, fue el mismo Corden quien salió a desmentir las habladurías: "Nadie ama a los chicos más que nosotros, pero esta historia simplemente no es cierta", señaló a mediados de este mes.