"One World Together at home": Estrenan disco de 79 canciones en streaming

El festival virtual que este fin de semana realizó la Organización Mundial de la Salud, "One World Together at home", se estrenó en formato disco en las diversas plataformas de streaming.

En total el álbum está compuesto por 79 tracks con presentaciones de los bloques por streaming y del programa televisado. Entre ellas destacan la aparición de The Rolling Stones, Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish y Luis Fonsi, entre otras.

Las ganancias que genere este disco serán destinadas a la lucha contra la pandemia del Covid-19. Durante su transmisión el evento recaudó más de US$ 120 millones.

"Gracias a la enorme generosidad de los artistas, los sellos discográficos y los servicios de streaming, este concierto podrá seguir apoyando a la salud y a la primera línea de trabajadores que salvan vidas alrededor del mundo", dijo Hugh Evans, CEO de la productora Global Citizen, coorganizadora del festival.