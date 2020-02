"Ordinary Man": Ozzy Osbourne estrena su primer álbum en 10 años

Este 21 de febrero el cantante Ozzy Osbourne, considerado una de las leyendas de la historia del rock, estrenó su primer disco en una década titulado "Ordinary Man".

La placa, que contiene 11 tracks, fue trabajada por el músico en 2019 mientras atravesaba problemas de salud, entre ellos una compleja operación a la cadera y los primeros síntomas del mal de Parkinson que confesó tener hace unas semanas.

Para el proceso Osbourne invitó a una banda base conformada por el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, el bajista de Guns N' Roses, Duff Mckagan, y el guitarrista y productor Andrew Watt. Sin embargo, no fueron las únicas colaboraciones.

A la ya estrenada dupla con Elton John en el tema homónimo del disco se suma la participación de Slash de Guns N' Roses en "Straight to hell", Tom Morello de Rage Against the Machine en "Scary little green man" y con el rapero Post Malone en "It's a raid".

El álbum cierra con "Take what you want", la canción donde Ozzy acompañó al propio Post Malone y a Travis Scott.

Pese a que Osbourne (71) no está habilitado para actuar en vivo -de hecho, canceló una gira- se deja oír de gran forma en "Ordinary Man". Aunque con su voz intervenida como es habitual, el cantante tiene claras referencias a su trabajo con Black Sabbath junto a letras introspectivas con aroma a despedida.