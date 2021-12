Otros dos miembros de BTS dan positivo a coronavirus tras contagio de Suga

Este sábado se confirmó que otros dos integrantes del grupo de pop Coreano, BTS, dieron positivo para Coronavirus, sin embargo, los contagios no estarían relacionados entre sí ya que los miembros de la popular banda no se han relacionado entre sí desde el inicio de sus vacaciones.

Bighit Music confirmó este Viernes el contagio de Suga, y el día de hoy Kim Nam-joon, más conocido como RM y Kim Seok-jin, apodado Jin, también dieron positivo para el virus.

Nam-joon volvió a Corea el 17 de diciembre donde se sometió a un examen de PCR al llegar al país, dando como resultado negativo, pero al terminar su cuarentena preventiva arrojó positivo, aunque no presenta síntomas asociados a la enfermedad.

En cambio Jim llegó el 6 de diciembre, y aunque sus dos primeros PCR dieron negativos, más tarde y tras sentir síntomas parecidos a los de la gripe, decidió realizarse un tercer examen que dio como resultado positivo.

Seok- Jin es el único que presenta síntomas, con fiebre leve, pero está en su casa siguiendo las indicaciones sanitarias y con auto cuidados en casa.

"RM y Jin completaron su segunda ronda de vacunas Covid-19 a finales de agosto y actualmente llevan un auto-tratamiento en casa según las pautas de la autoridad sanitaria. Ninguno de los integrantes tuvo contacto con otros integrantes después de su regreso a Corea", señalaron desde la empresa musical.

Desde su representación, indicaron que los integrantes de BTS no tuvieron contexto entre sí por lo que los contagios no están relacionas, ya que no han estado juntos desde que iniciaron sus vacaciones.