Ozzy Osbourne desliza la idea de un último show de Black Sabbath con Bill Ward

En febrero de 2017, Black Sabbath realizó el último show de su carrera tras una gira mundial de despedida, aunque ahora el vocalista Ozzy Osbourne afirmó que podría haber otro concierto final con los integrantes originales.

Cuando en 2011 anunciaron su retorno, el grupo pretendía hacerlo con Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward, miembros fundadores. Pero antes de comenzar la despedida, Ward se alejó por problemas "contactuales", reemplazado por Tommy Clufetos.

Ahora, dos años después del show final de Black Sabbath, Osbourne habló sobre la ausencia de Ward. "No me gustó el hecho de que Bill no estuviera allí. La gente me lo atribuyó, pero no fui yo, honestamente", dijo a Kerrang.

Y agregó: "Tommy lo hizo muy bien, pero los cuatro empezamos, y deberíamos haber sido los cuatro terminando esto. Esos conciertos finales en Birmingham fueron agridulces porque piensas en lo lejos que llegamos y lo mucho que hicimos, y hubiera sido bueno compartir eso juntos".

"Tal vez algún día haya un último concierto, no lo sé", sentenció Osbourne sobre una posible reunión de los cuatro integrantes de Black Sabbath por última vez.