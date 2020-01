Ozzy Osbourne revela batalla contra el parkinson: Ha sido terriblemente desafiante

Días intensos ha vivido Ozzy Osbourne, incluso con rumores que apuntaban que su estado de salud estaba peor. Si bien espantó esas noticias que hablaban incluso de una posible muerte, si reconoció lo complicado que está.

En conversación con el programa de ABC, "Good Morning America", el rockero habló de su batalla contra el parkinson. "Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros", contó, en compañía de su familia.

"El príncipe de las tinieblas" ahondó en más detalles, contando un momento complejo que vivió durante una presentación en año nuevo en The Forum. "Tuve una fuerte caída y debí someterme a una cirugía en el cuello que aturdió los nervios. Ahi descubrieron que tengo una malformación."



"Sólo espero sentirme bien y volver a los escenarios de nuevo, porque esto me está matando, lo necesito, es mi droga para vivir, no las otras basuras... Voy a sobrevivir a esto, no me iré aún, no me iré a ningín lado por el momento", sostuvo.

Acompañado de su familia, ellos también fueron hablaron de la situación que vive el artista. "Todos hemos vuelto a aprender mucho el uno del otro, y se reafirmó lo fuerte que somos", sostuvo Kelly Osbourne.

Al cantante le diagnosticaron este trastorno neurodegenerativo que en su caso, le genera diversos problemas de movilidad y que no tiene cura.