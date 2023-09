Ozzy Osbourne se somete a cirugía final tras caída: "No puedo hacerlo más"

El mítico cantante Ozzy Osbourne aseguró que pasará por el quirófano por última vez para operarse el cuello.

La revelación ocurrió en un adeltanto del podcast de la familia Osbourne, donde Sharon, Jack y Kelly Osbourne participan. Ozzy aseguró: "Mañana tengo mi cirugía final".

"No puedo hacerlo más", dijo. "Independientemente de cómo acabe, no voy a hacerlo más. No puedo", añadió el Príncipe de las tinieblas.

La cirugía forma parte de las que ya se ha sometido tras una lesión por haberse caído por las escaleras en en 2019. En 2020, mientras, fue diagnosticado con parkinson.

Y continuó explicando: "Que va a ser la cirugía final, porque no puedo hacerlo más. Independientemente de cómo termine después de mañana, no voy a hacerlo más. No puedo".

Cuando se le preguntó cómo se sentía sobre la operación, Ozzy dijo: "No pasa nada. Ahora es como ir a cortarse el pelo... Pero he mejorado algo, creo".

Ozzy añadió: "Mis pies se sienten como si tuviera ladrillos atados a ellos cuando estoy caminando. Hoy he subido y bajado las escaleras por primera vez en mucho tiempo, y mis pies se sienten como si tuviera botas de buceo cuando estoy caminando.

Creo que son los nervios. Luego he pensado que quizá sólo necesite levantar el culo y dar unas cuantas vueltas a la manzana".