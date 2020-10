Pablo Alborán: "Los cantantes nos alimentamos de la conexión con la gente"

Al margen de la salud, ha sido una pandemia muy movida para Pablo Alborán: en junio hizo pública su homosexualidad con un sincero video, luego colaboró en el nuevo disco de Ricardo Arjona y lanzó los primeros sencillos de su próximo disco de estudio.

"Si hubieras querido" es uno de ellos, una producción que muestra un íntimo y sufrido lado del cantante español quien definió al tema como "un dardo, incluso para uno mismo, con frases sencillas pero muy directas". "Habla de todas las cosas que uno se imagina que hubieras podido hacer y que al final no suceden porque otra persona no quiere. Al final son mucho más poderosas las cosas que hubieses podido hacer que las que has hecho", agrega en conversación con Cooperativa.

El nuevo trabajo de Alborán recogerá sonoridades modernas, mezcladas con sus características melodías extraídas de sus raíces en Málaga. "Mi voz, inevitablemente, por mucho que yo quiera experimentar y buscar, tiene tintes y tiene su raíz. Eso no voy a poder ni quiero cambiarlo", indicó.

"La electrónica te permite una libertad muy amplia y en la música la libertad es clave. Este disco tiene un poco de todo, música sinfónica, música acústica. Hay algunas que son un experimento, de pronto una samba, una bachata. Es un disco bastante libre en ese aspecto", complementó sobre su nuevo álbum.

Pablo Alborán estrenará un nuevo adelanto de su disco el próximo 15 de octubre, bajo el nombre de "Hablemos de amor".

"No puedo ver las imágenes de Viña"

En febrero pasado el cantante español fue uno de los encargados de abrir una noche del Festival de Viña del Mar, el cual terminó transformándose en uno de sus últimos shows en vivo y en directo. "La última gira que hicimos la voy a recordar toda mi vida", recuerda sobre aquella época.

"Hay veces que soy incapaz de ver esas imágenes por lo que ha pasado con la pandemia, porque como tenemos la incertidumbre y no sabemos cuando va a volver, veo las imágenes de Viña y se me encoge el corazón. Espero que vuelva en algún momento, que vuelva esa conexión porque nosotros nos alimentamos de eso", concluyó.