Pablo Neruda y Jake Gyllenhaal, protagonistas del relanzamiento de Taylor Swift

Durante la jornada del viernes, Taylor Swift relanzó su álbum "Red" y lo hizo con un cortometraje que generó reacciones y tuvo un protagonismo marcado por Pablo Neruda y Jake Gyllenhaal, ex pareja de la artista.

La artista presentó una nueva versión de "All Too Well", de 10 minutos de duración con un cortometraje protagonizado por Swift, Sadie Sink y Dylan O'Brien.

Precisamente este video llamó la atención por su introducción, que incluyó una gráfica con una cita de Pablo Neruda: "Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido".

En tanto, el nombre de Jake Gyllenhaal apareció en redes sociales debido a la relación amorosa que tuvo con la artista entre 2010 y 2011, y que se ha revelado que sus letras están marcadas por ese romance, en especial la canción "All Too Well".